Lukaku all'Inter, adesso è ufficiale: Conte può esultare

Dopo una trattativa molto lunga e complicata, che ad un certo punto sembrava portareverso la , l'attaccante belga è oggi a tutti gli effetti un giocatore dell'. Per la grande gioia di Antonio Conte, che lo aspettava da circa un mese.

Questo il comunicato dell'Inter, che annuncia l'accordo di cinque anni, senza rivelare le cifre dell'operazione, che comunque dovrebbero essere le seguenti: 65 milioni di euro più 10 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita del belga.

"Volevo solo l'Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria".