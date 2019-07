Lukaku all'Inter, indizio social: ha iniziato a seguire Dzeko

Romelu Lukaku ha iniziato a seguire Edin Dzeko su Instagram, i due potrebbero giocare insieme nell'attacco dell'Inter di Conte.

La trattativa tra e si annuncia lunga, complessa e molto onerosa ma Romelu Lukaku ha sempre più voglia di nerazzurro.

L'ultimo indizio in tal senso è arrivato da Instagram dove Lukaku ha iniziato a seguire Edin Dzeko, altro obiettivo di mercato dell'Inter e possibile compagno di reparto.

Nelle idee di Conte infatti i due dovrebbero arrivare a Milano per completare il reparto offensivo insieme al confermato Lautaro Martinez e per sostituire Mauro Icardi.

Al momento però, come detto, c'è ancora molta distanza tra la richiesta del Manchester United (83 milioni di euro) e l'offerta dell'Inter che per Lukaku non offre più di 60-65 milioni.

Anche sul fronte Dzeko, peraltro, non ci sono da registrare passi avanti nella trattativa con la che dalle cessione del suo numero 9 conta di incassare circa 20 milioni di euro.

Lukaku e Dzeko però si piacciono e non fanno più nulla per nasconderlo. Conte li aspetta all'Inter.