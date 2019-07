Calciomercato Inter, lo United vuole 83M per Lukaku: Zapata è l'alternativa al belga

Inter: si complica la trattativa con il Manchester United per Lukaku. Si monitorano anche profili alternativi: piacciono Zapata e Rodrigo.

Romelu Lukaku continua ad essere il sogno di mercato dell' per quanto riguarda il reparto d'attacco. La conferma è arrivata anche dalla missione settimanale a Manchester di Piero Ausilio.

La dirigenza nerazzurra ha già l'accordo con il giocatore (ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione), che sarebbe pure disposto a fare un sacrificio pur di venire a giocare in ed abbassare leggermente le sue pretese.

Le difficoltà riguardano l'accordo con il : i Red Devils, infatti, chiedono per il cartellino la considerevole cifra di 83 milioni di euro. Fino a questo momento invece l'Inter si è 'limitata' a metterne sul piatto 60, da dilazionare in tre anni. Coi bonus l'offerta meneghina non supera i 65-70 milioni di euro.

Si spiegano quindi in questo modo le dichiarazioni del manager Solskjaer, che ha parlato di mancaza di offerte da considerare per il bomber belga.

Per non farsi trovare impreparati nel momento in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto, Marotta ed Ausilio stanno pensando anche ad altri possibili obiettivi.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, oltre a Dzeko (che continua ad essere un obiettivo), piacciono Zapata dell' (anche se appare difficile, a meno di un'offerta clamorosa, che la Dea si privi del suo bomber principe) e Rodrigo del , che nonostante una clausola rescissoria di 120 milioni di euro potrebbe essere strappato alla squadra iberica con 70 milioni di euro.