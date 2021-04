Guaio Luiz Adriano: positivo al Covid, esce e investe un ciclista

Seconda positività al Coronavirus per Luiz Adriano che ha comunque deciso di uscire di casa: ciclista investito e multa salata del Palmeiras.

Dalla padella alla brace: potrebbe essere riassunto così l'episodio che ha visto protagonista Luiz Adriano, attaccante del Palmeiras con un passato al Milan.

Il 33enne è recentemente risultato positivo al Coronavirus per la seconda volta, ma questo 'dettaglio' non è bastato per fermare le sue intenzioni: nonostante tutto, infatti, ha preso l'auto per accompagnare la madre a fare la spesa allo Shopping Center Bourbon di San Paolo, pratica vietata per ovvie ragioni di salute e di sicurezza pubblica.

La furbata di Luiz Adriano è però andata in fumo quando, all'uscita dal parcheggio del centro commerciale, ha investito un ciclista: per fortuna solo qualche lieve ferita al viso per lui, trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso proprio dalla punta del Palmeiras.

Lo stesso Luiz Adriano si è poi scusato con un post pubblicato su Instagram, ammettendo le sue colpe.

"Ho sbagliato, non sarei dovuto uscire. Sono rimasto coinvolto in un incidente, una bicicletta si è scontrata con la mia macchina all'uscita di un parcheggio. Mia madre non sa guidare e l'avevo accompagnata a fare la spesa, avevo la mascherina e non ero uscito dall'auto".

Ammissione che però non ha evitato la multa del Palmeiras, atteso dall'andata della finale di Recopa contro il Defensa y Justicia e dalla Supercoppa brasiliana contro il Flamengo: a cui, naturalmente, Luiz Adriano non potrà prendere parte.