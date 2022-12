Luis Alberto-Lazio, aria d'addio: c'è l'apertura al trasferimento al Cadice

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio a gennaio: sulle sue tracce c'è il Cadice, che in Liga lotta per non retrocedere.

La sessione invernale del calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare, eppure le sorprese sono sempre dietro l'angolo: occhi puntati soprattutto in casa Lazio, per monitorare con attenzione la situazione relativa a Luis Alberto.

Il 'Mago' spagnolo è reduce da una contusione rimediata nell'amichevole vinta dall'Almeria per 2-0, ma non è affatto un mistero la possibilità che lasci Formello tra qualche settimana: d'altronde, tempo fa, il suo agente aveva lanciato un 'avvertimento' in tal senso, specificando come spesso i "cicli possano finire".

Il desiderio di Luis Alberto è una sorta di segreto di Pulcinella: il ritorno nella sua Spagna. L'opzione Siviglia, nonostante l'addio di Isco, non sembra aver trovato un punto di sbocco, e il Valencia finora ha soltanto chiesto informazioni senza avanzare una proposta concreta.

Secondo il 'Corriere dello Sport', dunque, il futuro di Luis Alberto potrebbe essere sì in patria, ma altrove: magari al Cadice, club penultimo in Liga e in piena lotta per non retrocedere in seconda divisione. 'Dettaglio' che al classe 1992 importerebbe il giusto, dato che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento pur di tornare a casa.

Sì, poiché essendo nativo di San José del Valle (piccolo comune andaluso in provincia proprio di Cadice), Luis Alberto non ha mai nascosto il sogno di giocare per i gialloblù un giorno: gli ostacoli verso il traguardo sono molteplici, a partire dalla valutazione di 20 milioni fatta da Lotito per il cartellino.

Cifra proibitiva per il Cadice, ma da cui il presidente laziale non si scosta: il 25% di un'eventuale cessione andrà infatti riconosciuto al Liverpool e 10-15 milioni serviranno per acquistare il sostituto, individuato in Ivan Ilic del Verona.

Questo non ha però fermato i tifosi del Cadice, accorsi in massa a commentare i post social della Lazio con l'hashtag #luisalbertoacadiz, a dimostrazione dell'affetto nutrito per il fantasista biancoceleste.

Il ritorno in campo della Lazio avverrà tra cinque giorni al 'Via del Mare' di Lecce e c'è curiosità di capire se Luis Alberto farà o meno parte della lista dei convocati di Sarri: una nuova esclusione (al netto di acciacchi che non sembrano particolarmente gravi), risuonerebbe come l'ennesima bocciatura in grado di dare il definitivo via libera ad una cessione all'estero.