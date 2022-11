L'agente di Luis Alberto apre all'addio alla Lazio: "Non si sente a suo agio, i cicli possono finire"

Miguel Alfaro senza peli sulla lingua in merito alla situazione del suo assistito: l'ipotesi di un divorzio già a gennaio prende quota.

Nella Lazio che ha chiuso il 2022 della Serie A al quarto posto c'è una faccia scontenta, un volto che nel corso degli anni ha contribuito in maniera diretta ad allietare i fine settimana dei tifosi biancocelesti: è chiara a tutti l'insofferenza di Luis Alberto, tutt'altro che titolare inamovibile nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Nelle tredici presenze raccolte in campionato, soltanto in cinque occasioni lo spagnolo è stato schierato dal primo minuto, l'ultima delle quali nel derby vinto contro la Roma: in quella circostanza la titolarità era quasi una conseguenza diretta della squalifica di Sergej Milinkovic-Savic, tanto che un'altra esclusione avrebbe fatto ancora più scalpore.

Con l'avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato aumentano a dismisura le voci su un addio di Luis Alberto, alimentate anche da uno dei suoi agenti: intervistato dal 'Corriere dello Sport', Miguel Alfaro non ha affatto nascosto la delusione del suo assistito, lanciando un invito a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

"Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti".

Lo stallo attuale sarà interrotto: in un senso o nell'altro si arriverà alla conclusione di una vicenda che sembra avere, insito al proprio interno, un finale già scritto.

"Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire".

In caso di addio, è complicato pensare ad un prosieguo di carriera in Italia per Luis Alberto: più facile credere all'opzione di un ritorno in Spagna, magari al Siviglia che già in estate si è mosso per concretizzare il suo trasferimento in Andalusia.