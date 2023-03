Luis Alberto incendia il post Lazio-Roma: "Se perdi devi stare zitto"

Il centrocampista al termine della sfida vinta contro la Roma: "Sono venuti a provocare. Hanno continuato lo spettacolo che hanno fatto in panchina".

La Lazio chiude il 2022/2023 dei Derby con due vittorie su due. Dopo il successo dell'andata, la formazione di Sarri ha battuto la Roma anche nella sfida di ritorno, decisa da Zaccagni. Sei punti, per un en-plein che mancava da più di un decennio in casa biancoceleste.

Festa grande all'Olimpico per la Lazio, che vola a +5 in classifica sulla Roma. Sei punti in realtà, visto il doppio scontro diretto in favore in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione 2022/2023.

Scintille in campo, con cinque espulsi (di cui due membri dei due staff) e un post partita altrettanto infuocato. Non solo la rissa che ha portato ai rossi nei confronti di Cristante e Marusic dopo il triplice fischio, ma anche le dichiarazioni di Luis Alberto a DAZN.

"Il problema è quando si parla prima della partita e perdi, devi stare zitto. Loro hanno parlato troppo come fanno sempre, e adesso si sono sentiti inc**ati".

Dopo la rissa in campo, parole grosse sono volate anche nel tunnel che porta agli spogliatoi. Per questo Luis Alberto non ha usato giri di parole:

"Non hanno giocato un derby, sono venuti solo a parlare e provocare. Siamo stati abbastanza bravi noi. Abbiamo vinto, questo è l'importante. Adesso sono usciti, a loro piace tanto lo spettacolo che hanno fatto in panchina e hanno continuato ancora adesso".

Chiuso il capitolo Derby, per Luis Alberto un cambio di serata:

"Io sto pensando solo ad andare a cena con la mia famiglia, bere un bicchiere di vino e festeggiare"