Lugano-Inter: dove vederla in tv e streaming

Antonio Conte esordisce sulla panchina dell'Inter con un'amichevole a Lugano, sede del ritiro precampionato: tutte le informazioni sulla gara.

L' si appresta a salutare Lugano, sede del ritiro precampionato che ospita i nerazzurri dall'8 luglio, con la prima amichevole stagionale: allo stadio di Cornaredo, i padroni di casa affrontano i nerazzurri in una sfida senza punti in palio, ma con la curiosità di vedere all'opera la squadra di Antonio Conte per la prima volta nella nuova stagione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

La principale attrazione di Lugano-Inter sarà però l'esordio dell'ex allenatore leccese, presentato dall'Inter una settimana esatta fa e ora pronto, dopo i primi allenamenti, a sedersi sulla sua nuova panchina. Farà uno strano effetto, ricordando il passato di Conte alla , prima da giocatore e capitano e poi da allenatore.

A Lugano, insomma, inizia a tutti gli effetti l'era di Conte all'Inter. Un percorso che, dai prossimi giorni, proseguirà in Asia con l'International Champions Cup, torneo in cui i nerazzurri sfideranno , Juventus e . In programma anche le amichevoli 'semplici' contro e .

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Lugano-Inter: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

LUGANO-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lugano-Inter DATA 14 luglio 2019, ore 17.30 DOVE Stadio di Cornaredo (Lugano) ARBITRO ? TV Sportitalia STREAMING www.sportitalia.com

ORARIO LUGANO-INTER

Lugano-Inter, prima amichevole precampionato dei nerazzurri di Antonio Conte, è in programma nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio: calcio d'inizio alle ore 17.30. La gara si giocherà allo stadio comunale di Cornaredo, impianto di casa degli svizzeri.

Il match tra Lugano e Inter sarà visibile in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), che ha acquisito i diritti dell'amichevole dei nerazzurri e la trasmetterà in diretta e in esclusiva. Così come trasmetterà in diretta e in esclusiva anche le prestigiose amichevoli contro Manchester United, Juventus, PSG e Tottenham.

Lugano-Inter sarà visibile non solo in , ma anche in : per assistere all'esordio stagionale della formazione di Antonio Conte basterà collegarsi al sito di Sportitalia, ovvero www.sportitalia.com.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Brozovic, Perisic; Longo, Esposito.

LUGANO (3-5-2): Baumann; Kecskes, Maric, Daprelá; Lavanchy, Rodriguez, Custodio, Vecsei, Aratore; Bottani, Gerndt.