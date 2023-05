Il Bayern ritrova Lucas Hernandez: è tornato ad allenarsi dopo 7 mesi

Il terzino francese del Bayern Monaco è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra: è la prima volta dopo il ko in Qatar.

Sorriso in casa Bayern Monaco. Il club tedesco, seppur al termine della stagione, ritrova Lucas Hernandez al rientro dopo un pesante e lungo infortunio.

Il calciatore francese, 27 anni, si è rotto il legamento crociato durante il match d'esordio di Qatar 2022 contro l'Australia, quando era stato subito sostituito dal fratello minore Theo.

Esattamente sette mesi e un giorno dopo, il calvario può considerarsi concluso: Lucas Hernandez è tornato ad allenarsi con la squadra bavarese dopo un periodo fatto di riabilitazione e lavoro personalizzato.

Questo il comunicato diffuso dal Bayern Monaco:

"Bentornato! Martedì mattina Lucas Hernandez ha svolto interamente il primo allenamento con la squadra. Alla fine del mese di novembre del 2022, il giocatore della nazionale francese si era lesionato il crociato del ginocchio destro durante il Campionato del Mondo”.

Il club tedesco ha espresso felicità per la notizia anche sui social postando una foto per ogni tappa del percorso di guarigione del ragazzo: a febbraio il lavoro in palestra, a marzo il ritorno a correre, ad aprile i primi lavori con il pallone e a maggio gli ultimi test. Fino al nuovo abbraccio con il resto della squadra.

Per Lucas, tra l'altro, non è stata neanche una prima volta: nel 2019 si era rotto un altro legamento, quello della caviglia destra. Anche stavolta, però, alla fine è arrivato il via libera dei medici: martedì 23 maggio 2023 è una data che Lucas Hernandez ricorderà a lungo.

È difficile che in questo finale di stagione il difensore possa dare concretamente una mano alla squadra di Tuchel, scivolata al secondo posto in Bundesliga a una giornata dalla fine. Il rientro di Lucas Hernandez, però, sicuramente in casa Bayern farà bene all'umore di tutti.