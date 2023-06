Lozano apre all’addio al Napoli: diversi club dell’Arabia Saudita sulle sue tracce

Potrebbe essere giunta ad un passo dalla conclusione l’avventura di Lozano al Napoli: il giocatore ha già aperto al trasferimento.

I club dell’Arabia Saudita si confermano tra i più attivi in assoluto in sede di calciomercato e, dopo aver già portato in Saudi Football League nelle ultime settimane campioni del calibro di Benzema e Kanté, ora sono pronti a piazzare altri colpi importanti.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports Uk’, tra i giocatori nel mirino di diverse società saudite c’è anche Hirving Lozano. L’attaccante esterno messicano è legato al Napoli da un contratto che giungerà alla sua naturale scadenza nel 2024 e la cosa lo rende particolarmente appetibile.

Lozano, 27 anni, sarebbe più che pronto ad iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita ed avrebbe già aperto al possibile trasferimento.

Approdato al Napoli nel 2019 dopo le stagioni vissute in Olanda con il PSV, Lozano con la maglia azzurra addosso ha vinto una Coppa Italia ed uno storico Scudetto.