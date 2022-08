Perchè Lotito vuole risarcire il Campobasso? Lo spareggio con la Lazio

Il presidente della Lazio e la vecchia gara che condannò il Campobasso alla Serie C, da cui non è mai riuscito a risalire nel corso degli anni.

Claudio Lotito non è solo il presidente della Lazio. E' un politico, candidato all’uninominale al senato in quota Forza Italia alle elezioni del prossimo 25 settembre. Il numero biancoceleste si è presentato a Campobasso, Molise, per la sua candidatura in vista del voto del prossimo mese.

Lotito, insieme al coordinatore nazionale Tajani, ha lanciato la sua candidatura per entrare in parlamento, parlando anche della squadra cittadina e riportando alla mente fatti di decenni fa in cui sia il Campobasso, sia la Lazio, sono state protagonisti.

COSA HA DETTO LOTITO?

"Voglio risarcire il Campobasso e che torni nel calcio professionistico anche impegnandomi in prima persona. Oggi la Lazio deve ridare qualche cosa al club e io sono a disposizione per darlo. Al di là della giustizia sportiva dobbiamo risolvere questo problema. Io dico che quello che è successo va messo da parte bisogna guardare al futuro".

COSA É SUCCESSO TRA LAZIO E CAMPOBASSO?

Siamo nel 1987, Lazio e Campobasso giocano in Serie B. E' il 5 luglio e le due squadre si sfidano nello spareggio per evitare la Serie C. Si gioca a Napoli, in gara unica: l'1-0 per i biancocelesti frimato da Poli manda il Campobasso in terza serie, mantenendo i capitolini nella seconda.

Da allora il Campobasso ha giocato qualche stagione in C, ma soprattutto tra i dilettanti. Le stagioni in Serie B sono ormai un lontano ricordo per i tifosi del capoluogo molisano.

DOVE GIOCA IL CAMPOBASSO?

Nel 2021/2022 la squadra rossoblù è arrivata 13esima nel campionato di Serie C, Girone C. Il 2022/2023 non la vedrà però in terza serie, ma bensì tra i dilettanti, causa esclusione per problemi fiscali registrati tra il 2019 e il 2021.