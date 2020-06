Lopez punge Balotelli: "Non si è mai presentato alle sessioni online"

E' giunta ai titoli di coda l'esperienza al di Mario Balotelli: le ultime indiscrezioni parlano addirittura di accordo per la rescissione del contratto soltanto da ufficializzare, rimedio estremo per una situazione ormai irrecuperabile.

Tutto è nato dall'assenza di 'Supermario' alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Torbole Casaglia che ha fatto infuriare e non poco il presidente Cellino, indispettito anche dalla richiesta di reintegro in rosa avanzata dall'attaccante.

Alla base della rottura vi è pure l'atteggiamento superficiale tenuto dall'ex durante il lockdown e le sessioni di lavoro online che invece sono state sostenute regolarmente dai compagni di squadra.

Di questo ha parlato il tecnico delle 'Rondinelle', Diego Lopez, nel corso dell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Quando sono tornato ad allenare abbiamo parlato, ci siamo confrontati di persona al campo. E gli ho spiegato che è giusto che faccia il percorso che hanno fatto i ragazzi in questi mesi. Se mi riferisco alle sedute di lavoro online? Sì, non si è mai presentato".

La forma fisica di Balotelli è uno degli argomenti su cui si sta dibattendo in questi giorni.

"Non è a livello dei compagni. Anche se lui dice di stare bene… Per questo si allena da solo, deve recuperare. Se è uscito dalla chat di gruppo su WhatsApp? Non so, io non ci sono".