Liverpool-Lipsia in campo neutro: si giocherà di nuovo a Budapest

Il ritorno degli ottavi di Champions tra Liverpool e Lipsia si disputerà a Budapest come accaduto per l'andata: invariati giorno e orario.

Liverpool e Lipsia si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League mercoledì 10 marzo alle ore 21: la base di partenza è lo 0-2 dell'andata in favore degli inglesi, match disputato in campo neutro alla Puskás Aréna di Budapest.

L'impianto ungherese sarà il teatro anche del secondo round: l'UEFA ha reso noto il cambio di programma, resosi necessario per la situazione pandemica che ha obbligato alcuni governi a prendere dei provvedimenti restrittivi in merito ai voli in entrata e in uscita dai rispettivi Paesi.

Restano invariati il giorno e l'orario del calcio d'inizio della sfida tra due degli allenatori tedeschi più in voga, Jürgen Klopp e Julian Nagelsmann, separati da 20 anni di differenza.

Ricordiamo che anche altri incontri sono stati giocati in uno stadio diverso dal normale: in Italia, ad esempio, sono andate in scena Benfica-Arsenal (Olimpico di Roma) e Real Sociedad-Manchester United (Allianz Stadium di Torino), valide per l'andata dei sedicesimi di Europa League.