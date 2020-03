Liverpool in ansia: Alisson ko, è in dubbio per l'Atletico Madrid

Il portiere del Liverpool, Alisson, ha riportato un problema all’anca. Salterà il Bournemouth ed è in dubbio per l’Atletico Madrid.

Reduce dalla sconfitte patite in campionato contro il e in FA contro il , il si appresta a tornare in campo per affrontare nel 29esimo turno di Premier League il Bournemouth.

Per l’occasione, Jurgen Klopp non potrà contare su uno dei pilastri della sua squadra: Alisson.

Come confermato dallo stesso tecnico dei Reds in conferenza stampa infatti, l’estremo difensore brasiliano è alle prese con un infortunio all’anca riportato in allenamento.

Se per la sfida in programma sabato la cosa non rappresenta un grandissimo problema, visto che il Liverpool in campionato può contare su un vantaggio di ben 22 punti sul secondo in classifica (i Citizens devono recuperare una partita), il discorso può essere molto diverso in ottica .

I Reds infatti torneranno mercoledì prossimo affronteranno ad Anfield l’ nel match di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club e lo faranno sapendo che saranno chiamati a ribaltare l’1-0 patito al Wanda Metropolitano nella gara d’andata.

L’eventuale assenza di colui che è considerato uno dei più forti portieri del pianeta, potrebbe complicare non poco le cose per i campioni d’Europa.