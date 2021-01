Liverani-Parma, è finita: ufficiale l'esonero

Fabio Liverani, dopo appena 2 vittorie in 16 giornate, saluta il Parma: ufficiale l'esonero dell'ex tecnico del Lecce. Pronto il ritorno di D'Aversa.

Il volta pagina. La sconfitta per 3-0 contro l' costa la panchina a Fabio Liverani, ora è anche ufficiale: l'ex tecnico del è stato esonerato.

Questo il comunicato del club.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".

Al suo posto sulla panchina ducale si registrerà un grande ritorno, quello di Roberto D'Aversa. Dopo l'addio dello scorso agosto, il tecnico è pronto ad allenare il club che aveva portato dalla Serie C alla A, guidandolo dal dicembre 2016. Come riportato da 'Sky', D'Aversa è già a Collecchio e si attende soltanto l'annuncio.

Momento difficile per il Parma, che ha raccolto soltanto due vittorie e 12 punti totali nelle prime 16 partite di , in piena lotta per non retrocedere.