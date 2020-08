La Lista UEFA della Juventus per la Champions: Demiral al posto di Khedira

La Juventus comunica la lista dei giocatori che affronteranno il ritorno degli ottavi di Champions League e l'eventuale Final Eight.

Archiviato il campionato con il nono titolo consecutivo in , la torna a lavorare per preparare al meglio la delicatissima sfida di contro il : un match di ritorno da non fallire dopo il ko dell'andata.

Mister Maurizio Sarri ha diramato l'elenco completo dei giocatori che affronteranno la partita contro i francesi e l'eventuale Final Eight in programma in . Presente il difensore turco Demiral, che ha ormai smaltito del tutto il brutto infortunio al ginocchio: escluso dalla lista UEFA invece Sami Khedira, ormai fuori dai progetti bianconeri.

L'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur,

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi