Si avvicina il momento delle scelte: in arrivo la lista dei 28 preconvocati di Mancini

E’ attesa per le prossime ore la lista dei preconvocati per Euro 2020. Secondo il ‘Corriere della Sera’, a rischio esclusione c’è Kean.

Si avvicina a grandi passi l’inizio di Euro 2020 e di conseguenza per tutti i commissari tecnici che non hanno ancora presentato una lista definitiva dei convocati, si avvicina il momento delle scelte definitive.

Tra le Nazionali che deve ancora rendere i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla massima competizione continentale c’è anche l’Italia.

Roberto Mancini nell’ultima settimana ha contato sui 33 convocati per l’amichevole giocata il 28 maggio a Cagliari contro San Marino, ma non si tratta del gruppo definitivo che rappresenterà l’Italia agli Europei.

Come è noto infatti, il commissario tecnico Azzurro dovrà ufficializzare la lista dei 26 entro la mezzanotte di martedì 1 giugno, ma già nelle prossime ore è previsto un passaggio importante.

Nel pomeriggio di domenica, Mancini presenterà infatti quella che può essere considerata la prima vera lista di preconvocati per Euro 2020. Comprenderà 28 nomi, che poi diventeranno appunto 26 nella giornata di martedì.

Mancini, dopo il test match con San Marino, ha ammesso di avere ancora qualche dubbio. Non tutti i giocatori che ha avuto a disposizione sono infatti in perfette condizioni fisiche e inoltre andranno fatte le ultime valutazioni dal punto di vista tecnico.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, a sorpresa il grande escluso potrebbe essere Moise Kean. L’attaccante è reduce da un’ottima stagione vissuta al PSG e piace molto a Roberto Mancini, ma contro San Marino è incappato in una prestazione altamente negative. Ha sostanzialmente fallito una grande occasione e in particolare non sarebbe piaciuto il suo atteggiamento.

Al momento è considerato l’alternativa a Immobile e Belotti, ma non è escluso che possa essere in ballottaggio con Raspadori. Il gioiello del Sassuolo è alle prese con un problema muscolare e negli ultimi giorni si è aggregato all’Under 21 in vista della sfida con il Portogallo valida per i quarti dell’Europeo di categoria, ma non è escluso che in caso di pieno recupero possa anche tentare un clamoroso sorpasso al fotofinish ai danni dell’ex Juventus.

Sicuro della convocazione è Bernardeschi, mentre a centrocampo saranno da valutare le condizioni di Sensi (in ballottaggio probabilmente con Cristante), soprattutto tenendo conto del fatto che Verratti rischia di saltare le prime partite. Del gruppo definitivo dovrebbe far parte anche Pessina, mentre in difesa Toloi potrebbe essere favorito su Gianluca Mancini.

Meret potrebbe spuntarla come terzo portiere alle spalle di Donnarumma e Sirigu, mentre potrebbero non prendere parte alla spedizione Ferrari, Biraghi, Castrovilli e Grifo.