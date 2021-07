Il Lipsia annuncia il colpo: ufficiale l'arrivo di André Silva

André Silva è un nuovo giocatore del Lipsia: a comunicarlo è stato il club tedesco. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2026.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: André Silva è un nuovo giocatore del Lipsia.

A confermarlo è stato lo stesso club tedesco attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’RB Lipsia ha ingaggiato l’attaccante André Silva dall’Eintracht Francoforte. Il giocatore 25enne ha sottoscritto un contratto di cinque anni fino al 2026”.

Per il Lipsia, che nella scorsa stagione si è classificato al secondo posto in Bundesliga alle spalle del solo Bayern, si tratta di un rinforzo ovviamente importante, anche in ottica Champions League.

André Silva infatti, negli ultimi due anni è stato tra i giocatori più prolifici in Germania, avendo segnato 45 goal in 71 partite complessive con la maglia dell’Eintracht.

L’ex Milan, che recentemente è stato protagonista a Euro 2020, nello scorso campionato, con 28 reti in 32 partite, si è piazzato al secondo posto nella classifica dei cannonieri di Bundesliga alle spalle dell’inarrivabile Lewandowski (41 centri per il polacco).