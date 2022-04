Lipsia-Rangers dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIPSIA-RANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Rangers

Lipsia-Rangers Data: 28-04-2022

28-04-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport (253 del satellite)

(253 del satellite) Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Il Lipsia ospita i Rangers nel primo atto delle semifinali di Europa League.

Il Lipsia si presenta alla seconda semifinale europea della sua storia dopo aver eliminato l'Atalanta ai quarti di finale: 1-1 in Germania e 0-2 a Bergamo nella notte griffata dalla doppietta di Nkunku. Prima dell'incrocio con i bergamaschi, la squadra di Tedesco - retrocessa dai gironi di Champions League - aveva fatto fuori dal torneo la Real Sociedad prima di superare il turno a tavolino contro lo Spartak Mosca, causa estromissione delle squadre russe dalle competizioni UEFA.

Gli scozzesi, invece, hanno iniziato il loro cammino in Europa League partendo direttamente dalla fase a gironi: la truppa Van Bronckhorst ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento A, alle spalle del Lione e davanti a Sparta Praga e Brondby. Nella successiva fase a eliminazione diretta, Ramsey e compagni hanno avuto la meglio su Borussia Dortmund e Stella Rossa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lipsia-Rangers: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LISPIA-RANGERS

Lipsia-Rangers si giocherà giovedì 28 aprile 2022 alla Red Bull Arena di Lipsia. Calcio d'inizio programmato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE LIPSIA-RANGERS IN TV

La semifinale d'andata di Europa League tra Lipsia e Rangers verrà trasmessa in diretta su DAZN. Una volta abbonati basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile o su console di gioco come PlayStation e Xbox. In alternativa si potrà ricorrere a dispositivi quali Amazon Fire Stick, Google Chromecast o TIMVISION BOX.

Il match della Red Bull Arena verrà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport (254 del satellite)

LIPSIA-RANGERS IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go, gli abbonati DAZN e Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale o scaricando le relative app su dispositivi mobili.

Infine, c'è una terza opzione rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. E' necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di selezionare l'evento.

Il racconto di Lipsia-Rangers sarà disponibile anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su SKY sarà Pietro Nicolodi a raccontare le emozioni della gara tra Lipsia e Rangers. DAZN non ha ancora comunicato a chi verrà affidata la telecronaca della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA-RANGERS

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstram; Aribo, Ramsey, Kent; Roofe.