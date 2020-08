Lipsia-PSG, le formazioni ufficiali: Icardi parte dalla panchina, c'è Mbappé

Le scelte di Tuchel e Nagelsmann per la semifinale: Icardi parte dalla panchina, c'è Di Maria nel tridente. Un solo cambio nel Lipsia.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nunku, Dani Olmo; Poulsen.

(4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Si gioca la prima semifinale della Champions 2020. e PSG decise a fare la propria storia e quella della competizione, visto che nessuna delle due è mai approdata all'ultimo atto del torneo: sfideranno la vincente tra il e il , quest'ultima grande favorita.

Nessuna sorpresa per il Lipsia, che conferma per dieci undicesimi la squadra vista contro l’Atlético Madrid. Klostermann e Mukiele ai lati di Upamecano nella difesa a tre davanti a Gulacsi, con Halstenberg in panchina (non era al meglio già prima dell’Atlético e ha subito una botta alla testa). Angelino aperto a sinistra e Laimer a destra che stringe verso il centro. Duo mediano con Sabitzer e Kampl, mentre Dani Olmo e Nkunku, ex di turno, spalleggiano capitan Poulsen.

Nel PSG la prima grande novità è la presenza di Kylian Mbappé dal primo minuto, dopo che contro l’ aveva iniziato in panchina. Tridente con lui, Neymar e senza Icardi: l’ex inizia in panchina, ed è la seconda grande novità. Torna dalla squalifica Di Maria per chiudere il tris d’attacco. Paredes a centrocampo fa reparto con Marquinhos ed Herrera. Confermata la difesa, Kehrer e Bernat larghi, Kimpembe e Thiago Silva al centro. In porta forfait di Keylor Navas: gioca Sergio Rico. Buone notizie per Verratti: è in panchina.