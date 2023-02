Lipsia-Manchester City, furia Guardiola con i giornalisti: 'Non possiamo vincere sempre 0-5'

Dopo il pareggio del suo Manchester City con il Lipsia, Pep Guardiola se l'è presa con i giornalisti che lo attaccavano: "Vi aspettate troppo da noi".

Il pareggio tra Lipsia e Manchester City è stato senz'altro una delle sorprese del turno d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tanti si aspettavano una gara più aperta, decisa magari dalla stella splendente di Erling Haaland, invece è stata una partita intensa tra due squadre equilibrate, in cui hanno segnato Riyad Mahrez e Josko Gvardiol.

Al termine della sfida però, la scena se l'è presa Pep Guardiola, che ha sbottato con i giornalisti che criticavano la prestazione dei suoi ragazzi.

Nello spazio interviste infatti, l'allenatore spagnolo ha alzato i toni, prendendosela con chi ogni volta si aspetta una prestazione strepitosa.

"Ma dai. Quindi la gente si aspetta che veniamo qui e vinciamo 0-5? Non è una cosa realistica. È una competizione in cui escono fuori molte squadre forti dalla fase a gironi. Non è così facile".

Dopo lo sfogo, Guardiola ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi, lanciando una frecciatina a tutti gli addetti ai lavori e ai tifosi che si aspettano di vedere sempre un City stellare e un Haaland in versione macchina da goal:

"Siamo una buona squadra che fa molte, molte cose buone e continueremo a farle. La gente si aspetta di venire qui e vincere 0-4... Mi dispiace, ma non siamo in grado di farlo".

Il Manchester City ha comunque portato a casa un risultato positivo, che gli consente di presentarsi alla gara di ritorno, nel proprio stadio, con due risultati su tre in ottica qualificazione. Attesa dunque per il ritorno all'Etihad, dove chissà, magari tornerà il super City che segna tanto e domina la gara. O magari no, con buona pace di giornalisti e, soprattutto, Guardiola.