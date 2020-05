Lione senza Champions, Aouar può partire in saldo: Juve vigile

La fine anticipata della potrebbe avere conseguenze importanti non soltanto in . Chiedere ad esempio alla , che potrebbe beneficiare di uno sconto su Houssem Aouar, da tempo obiettivo di mercato dei bianconeri.

Il trequartista del l'anno prossimo rischia di rimanere fuori dalle coppe europee. L'OL si trovava al settimo posto quando la classifica è stata cristallizzata. Ovvero: né Champions, né . Ci sarebbero solo due appigli, ma in entrambi i casi servirebbe un miracolo: vincere la o la Coppa di Lega, ma quest'ultima potrebbe anche non giocarsi.

Insomma, la squadra di Rudi Garcia l'anno prossimo con grande probabilità dovrà pensare soltanto alle competizioni domestiche. E, secondo il 'Corriere dello Sport', rivedere al ribasso i prezzi delle proprie star che ambiscono alla Champions League.

Tra questi, ovviamente, c'è anche Aouar, che il presidente Aulas valutava almeno 70 milioni fino a poche settimane fa. Poi la crisi, il settimo posto e le prospettive ribaltatate: oggi il classe 1998 potrebbe costare sui 50 milioni di euro.

La Juventus, forte dell'ottimo rapporto tra Andrea Agnelli e Aulas, segue la situazione con grande interesse. Il club francese ha presentato due ricorsi per essere risarcito. L'esito si vedrà, ma la necessità di vendere potrebbe farsi più impellente.

"Farò di tutto per proteggere i miei giocatori, ma calciatori programmati per giocare le competizioni europee potrebbero avere voglia di andare via perchè noi siamo privati delle coppe".