Lione-Genoa: dove vederla in tv e streaming

Lione e Genoa si affrontano a Gueugnon in un’amichevole di lusso: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Terzo test match estivo per il nuovo di Aurelio Andreazzoli. La compagine rossoblù, dopo aver superato per 9-0 il Val Stubai e 7-0 il Wacker Innsbruck, si appresta ad affrontare un avversario di categoria decisamente superiore rispetto a quelli delle prime due uscite: il .

Il Grifone, chiuso il ritiro austriaco di Neustift, riparte dunque dalla e da un’amichevole che la vedrà opposta ed una compagine che nella scorsa stagione si è classificata terza nella e da una sfida che certamente dirà di più sullo stato di forma del gruppo e sui progressi in fase di assimilazione dei moduli e delle idee di calcio del suo nuovo allenatore.

Discorso analogo per l’OL che, chiuso il ciclo Genesio, riparte dal tecnico brasiliano Sylvinho, ma anche da colpi importanti come Jean Lucas, Koné, Thiago Mendes e Andersen. Per la compagine transalpina si tratterà della seconda uscita stagionale, dopo che nella sua prima partita di preparazione per la nuova stagione è stata battuta per 2-1 dagli elvetici del Servette.

Tutto su Lione-Genoa: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

LIONE-GENOA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lione-Genoa DATA 20 luglio 2019, ore 19:00 DOVE Stade Jean-Laville, Gueugnon TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO LIONE-GENOA

L’amichevole che vedrà protagoniste Olympique Lione e Genoa si giocherà sabato 20 luglio a Gueugnon in Borgogna allo Stade Jean-Laville. Calcio d’inizio fissato alle ore 19,00.

Lione-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire il match su smart attraverso l’apposita app, oppure collegando il proprio televisore ad un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Altri dispositivi da poter usare in alternativa sono Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Essendo trasmessa in da DAZN, la sfida Lione-Genoa potrà ovviamente essere seguita su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Dopo il triplice fischio, sarà possibile rivedere la gara o i soli highlights on demand.

Sylvinho potrà contare su alcuni nazionali che si sono aggregati al gruppo e che hanno iniziato a lavorare a tempo pieno con il resto della squadra. Tra essi c’è anche Depay che potrebbe essere schierato dal 1’ in attacco. Tra i pali potrebbe toccare al nuovo arrivato Tatarusanu, ma non è esclusa la presenza di Lopes. Non convocato per l’amichevole con il Genoa l’ex sampdoriano Andersen, che avrà bisogno ancora di qualche giorno per tornare ad essere abile ed arruolato.

Andreazzoli potrebbe disegnare il Genoa con un 3-5-2 nel quale a difendere la porta rossoblù dovrebbe essere Jandrei. Romulo e Barreca potrebbero agire sugli out di destra e sinistra, mentre il trio di mediana potrebbe essere composto da Hiljemark, Jagiello e Lerager. In attacco potrebbero essere Pinamonti e Kouamé a partire dal 1’.

LIONE (4-3-3): Tatarusanu; Tete, Yanga-Mbiwa, Denayer, Dubois; Thiago Mendes, Jean Lucas, Ndiaye; Terrier, Depay, Fofana.

GENOA (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Jagiello, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.