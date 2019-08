Lille-Roma: dove vederla in tv e streaming

Lille-Roma alza il livello delle amichevoli precampionato dei giallorossi: ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Tre giorni dopo aver ottenuto contro il il sesto successo di questa preparazione estiva, la si reca in per giocare l'amichevole contro il , che ha scelto i giallorossi per presentare la squadra ai propri tifosi.

È infatti la prima stagionale per gli uomini di Galtier allo Stade Pierre-Mauroy, in quello che si preannuncia come un pienone di pubblico. La cessione delle stelle Pepé e Leao non ha infatti frenato l'entusiasmo susseguente allo splendido secondo posto della scorsa stagione in , con annessa qualificazione ai gironi di Champions.

In casa Roma i tifosi sono invece tutti da riconquistare dopo la deludente ultima annata e Paulo Fonseca non ha certo un compito facile, alla luce anche di una rosa tuttora incompleta: al tecnico manca almeno un difensore centrale da affiancare al nuovo acquisto Mancini, oltre a dover risolvere il rebus legato alla permanenza o meno di Dzeko in attacco. Dovesse partire il bosniaco, i giallorossi avrebbero bisogno di un rimpiazzo di livello, col sogno Higuain al momento ancora non convinto della destinazione romana.

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere su Lille-Roma: dalle ultime notizie sulle formazioni a come seguire la partita in diretta tv e streaming.

LILLE-ROMA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lille-Roma DATA 3 agosto 2019, ore 18.00 DOVE Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq, Lille) TV Roma Tv STREAMING Sky Go / Facebook e Twitter AS Roma

ORARIO LILLE-ROMA

L'amichevole tra Lille e Roma avrà inizio alle ore 18.00 di sabato 3 agosto. La gara si disputerà nello stadio casalingo dei biancorossi, il Pierre-Mauroy a Villeneuve d'Ascq, nei pressi di Lille.

Come tutte le gare di questo precampionato giallorosso, anche Lille-Roma sarà trasmessa in diretta sul canale tematico del club, Roma Tv, la cui visione è inclusa nel pacchetto Sport di Sky senza ulteriori sovrapprezzi. Roma Tv si trova al canale 213 del decoder satellitare.

Per chi non potesse assistere in alla gara, Lille-Roma sarà visibile anche in diretta mediante il servizio Sky Go, che Sky riserva ai propri abbonati. Necessaria ovviamente una connessione internet sufficientemente veloce, oltre ad avere installata l'app dedicata sul proprio computer o portatile. In alternativa, l'amichevole verrà trasmessa sui profili ufficiali Facebook e Twitter della Roma.

Fonseca lascia a casa Karsdorp, Nzonzi, Santon e Pastore, tutti alle prese con affaticamenti muscolari, nonchè il nuovo arrivato Veretout, ancora a corto di preparazione, e il portiere Olsen, che la dirigenza sta cercando di piazzare all'estero.

La formazione dunque non dovrebbe essere molto diversa da quella che ha battuto il Perugia, coi probabili inserimenti nell'undici titolare di Pau Lopez tra i pali e di Kolarov a sinistra. Per il resto Florenzi dovrebbe giostrare ancora da terzino destro e Diawara al fianco di Cristante per fare coppia in mezzo al campo.

In attacco Dzeko, pur al centro della telenovela di mercato con l' , non ha al momento alternative valide in organico a parte Schick, che tuttavia pare anche lui in odor di cessione non avendo convinto il tecnico portoghese. Alle spalle del bosniaco dovrebbero agire Kluivert, Zaniolo e Perotti.

LILLE (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Soumaoro, Bradaric; Weah, André, Maia, Araujo; Rémy, Bamba. All. Christophe Galtier.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.