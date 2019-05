Ligue 1 Performance Index - Marsiglia, un super Germain non basta

L'attaccante non è riuscito a tenere vive le chances europee del Marsiglia visto l'1-1 con lo Strasburgo.

Il , dopo l'1-1 con lo , ha visto le residue speranze europee: il contemporaneo successo del sul , ha reso praticamente inattaccabile il vantaggio dell'ASSE a tre giornate dalla fine.

Rudi Garcia può sorridere per le splendide prestazioni di Valere Germain, super in questo weekend secondo l'Opta Performance Index.

L'ex attaccante del Monaco ha fatto registrare un punteggio di 97.4, soprattutto grazie allo strepitoso goal che ha aperto le marcature poco dopo la metà del tempo. Mario Balotelli si è reso pericoloso per ben due circostanze ma a prendersi la scena è stato il suo compagno di reparto con un terrificante tiro angolato.

Nel weekend il secondo posto è andato all'ala del Mathieu Dossevi, autore senza dubbio della sua miglior prova stagionale nel 2-2 della squadra di Casanova col fresco vincitore della Coppa di .

Oltre ad essere stato coinvolto in gran parte delle azioni offensive del Tolosa - in particolare con un cross su cui Gradel avrebbe dovuto segnare - l'ex Metz ha realizzato il secondo goal dei suoi incornando di testa una punizione battuta da Durmaz.

A completare la Top 3 è Remy Cabella, ispirato nel 3-2 del Saint-Etienne al Monaco.

Il fantasista ha messo in ansia il suo club, recandosi al matrimonio di un amico appena 48 ore prima del match, ma i tifosi non hanno avuto da temere visto come Cabella sia stato decisivo. Il momento chiave è stato la conclusione che è valsa il 2-1 dei suoi nel Principato.

Cabella inoltre è stato autore dell'assist decisivo per il goal vittoria del giovane Nordin, per la prima volta nella Top 10 grazie alla sua rete arrivata giocando solo un tempo.

Dall'altro lato, dopo settimane senza acuti in classifica si rivede Gelson Martins: l'ala in prestito dall' ha prima sbloccato le marcature con un tiro all'angolo alto, poi ha offerto l'assist per il tardivo 2-3 di Vinicius.

Chi sta offrendo un rendimento costante nelle ultime giornate è Valentin Rongier, che ha chiuso al quarto posto questa settimana. Il capitano del ha svolto un ruolo fondamentale nella quinta vittoria di fila degli uomini di Halilhodzic col 3-0 al , con un bel goal nella ripresa.

Il match era stato sbloccato dalla conclusione super dalla distanza di Abdoulaye Tourè, centrocampista gialloverde piazzatosi ottavo.

Il momento difficile del , invece, è proseguito con l'1-1 interno col : Verratti si è preso il centrocampo, tra gli ospiti goal di Ganago. Entrambi rientrano nelle prime 10 posizioni.

Il big-match di giornata tra e , è terminato 2-2. Il centrocampista ospite Boubakary Soumare si è rivelato migliore in campo, col 20enne autore del suo primo goal da professionista.

Considerato uno dei talenti più fulgidi di Francia, ha spingere verso la Champions i suoi con un'ottima prova contro l'OL.

Il Lione ora dovrà lottare per il terzo posto col Saint-Etienne, duello che promette scintille fino alla fine. La trasferta dell'OL a Marsiglia nel prossimo turno, il finale di stagione si preannuncia 'thrilling'.