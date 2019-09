Leonardo tende la mano a Neymar: "Ha commesso errori, ma è un patrimonio"

Il mancato ritorno di Neymar al ha rappresentato certamente uno dei colpi sfumati dell’ultima sessione di calciomercato. Per settimane l’asso brasiliano è sembrato disposto a tutto pur di riuscire a vestire di nuovo la maglia blaugrana ma, nonostante i numerosi tentativi, non è stato possibile trovare un accordo con il .

Anche se il mercato è chiuso da un paio di settimane ormai, si continua a parlare incessantemente del futuro di Neymar, tanto che anche nei giorni scorsi si è parlato di Barça che non si è ancora arreso all’idea di non accogliere nuovamente il brasiliano.

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, parlando ai microfoni di RMC Sport, ha fatto il punto della situazione.

“Neymar ha commesso degli errori, ma da quando il mercato si è chiuso è tornato ad essere positivo. E’ rientrato in tempo dopo gli impegni con il , si è comportato bene. Ha giocato una splendida partita nonostante un ambiente non ideale per lui ed ha segnato un goal spettacolare, sembrava una scena di Hollywood. Anche dopo la gara ha comunicato in modo corretto”.