E' morto Leonardo Gritti: era in coma vegetativo dal 2012

Leonardo Gritti è morto all'età di 47 anni. L'ex bomber del Monza si è spento nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver trascorso gli ultimi nove anni in stato vegetativo. Dal 7 giugno 2012, quando fu colpito da infarto al termine di una partita amatoriale.

Ex di Trevigliese, Arzago e Leffe, aveva avuto nell'esperienza al Monza in Serie B l'apice di una carriera, in cui aveva subito diversi infortuni, tanto da chiudere tra i dilettanti ed aprire diversi locali, continuando però a giocare a calcio fino a nove anni fa.

Gritti si è spento alla RSA Cerruti di Capriate San Gervasio, dopo l'infarto sul campo dell'US Arzago e ai diversi ricoveri in diverse strutture nel corso degli anni. Martedì 16 novembre, a Treviglio, la sua città, i funerali.

Amici e colleghi avevano creato attività benefiche sotto il suo nome e numero di maglia, Leo9. Al momento del tragico evento nel 2012, non c'erano defibrillatori immediatamente a disposizione sui campi di gioco: un'importante aggiunta, necessaria, avvenuta solamente in seguito.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, da parte delle sue vecchie società, dei suoi compagni ed amici che hanno avuto modo di conoscerlo durante la sua carriera da professionista, nei campi dilettantistici e nella sua vita da gestore di locali in provincia di Bergamo.