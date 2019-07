Leonardo annuncia: "De Ligt non verrà al PSG, Neymar può partire"

Leonardo chiude le porte all'arrivo di De Ligt e apre a una partenza di Neymar: "De Ligt non verrà. Neymar? Deve esserci l'offerta giusta".

Rendendo noto tramite un comunicato ufficiale il fatto che Neymar oggi non si è presentato senza avvisare agli allenamenti per il ritiro pre-stagionale, il ha voluto condannare il comportamento tenuto dal brasiliano, sottolineando di fatto una frattura che si è creata tra lui e il club.

Una situazione della quale ha parlato direttamente il direttore sportivo dei francesi Leonardo, intervistato da 'Le Parisien'.

"Non era presente all'allenamento. Doveva arrivare ma non è arrivato anche se sapeva che avrebbe dovuto essere lì. Studieremo le misure da adottare, come avremmo fatto per qualsiasi dipendente. Lo faremo anche per lui".

Il dirigente brasiliano ha poi proseguito specificando che nessuna spiegazione è giunta da Neymar a giustificazione della sua assenza.

"Ha preso degli impegni per la sua Fondazione e uno sponsor ma non erano le date concordate con il club. Ha giocato la sua ultima partita il 6 giugno e le vacanze erano fino all'8 luglio ma non è venuto. Non so quando tornerà. So solamente che non era qui quando avrebbe dovuto esserci, ovvero l'8 luglio".

Interrogato sul fatto se Neymar abbia mai richiesto espressamente di essere ceduto, Leonardo è stato poi abbastanza chiaro.

"È chiaro a tutti. Nel calcio però un giorno dici una cosa e l'altro ne dici un'altra... è incredibile ma è così. Ho parlato con lui da quando sono arrivato ma non dirò i dettagli della conversazione. Abbiamo parlato anche con il suo entourage. Tutti sanno tutto. Le posizioni di tutti sono chiare. Una cosa però è certa ad oggi: ha ancora tre anni di contratto con noi e finché non riceve un'offerta non possiamo parlare di nulla. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta ma abbiamo avuto dei contatti superficiali. Con chi? Il sì".

Un quadro chiaro, con Leonardo che ha poi annunciato direttamente il possibile addio di Neymar.

"Neymar può lasciare il se ci sarà un'offerta che andrà bene a tutti. Non sappiamo se però qualcuno vuole comprarlo a quel prezzo. Tutto questo non si fa in un solo giorno, questo è sicuro".

Chiarita la situazione relativa a Neymar, Leonardo ha poi parlato anche di Matthijs de Ligt.

"Se è possibile l'arrivo di De Ligt? No. Non verrà al PSG. C'è stata la possibilità. È un grande giocatore ma non era il momento buono per fare un grande investimento. Dobbiamo calmarci un po'. Non abbiamo 200 milioni di euro da spendere così".

Strada libera dunque alla, che nelle ultime ora sta infatti provando a chiudere la trattativa con l'per portare il centrale olandese in .