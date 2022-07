Lens-Inter dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter di scena a Lens per la terza amichevole del precampionato estivo: le info su formazioni e diretta tv e streaming del match.

LENS-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lens-Inter

Lens-Inter Data: 23 luglio 2022

23 luglio 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Con un occhio rivolto al calciomercato, l'Inter continua la sua preparazione estiva che la accompagnerà fino all'esordio nel prossimo campionato in programma il 13 agosto al 'Via del Mare' contro il neopromosso Lecce.

Dopo aver battuto per 4-1 il Lugano alla prima uscita e aver pareggiato in rimonta col Monaco al 'Mazza' di Ferrara, per i nerazzurri si profila una trasferta in Francia sul campo del Lens, settimo nell'ultima Ligue 1 vinta dal PSG.

Impegno probante per i ragazzi di Inzaghi che, una settimana più tardi, affronteranno il Lione all'Orogel Stadium di Cesena, per poi chiudere il quadro delle amichevoli nello scenario dell'Adriatico di Pescara contro gli spagnoli del Villarreal.

Il Lens - che esordirà in Ligue 1 il 7 agosto ospitando il Brest - ha già quattro amichevoli alle spalle: pareggio senza reti col Paris FC, successi (3-1, 1-0 e 3-0) contro Valenciennes, Rodez e Clermont. L'uscita uscita sarà al cospetto del West Ham il 30 luglio.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere aggiornati sugli sviluppi di Lens-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni scelte dai tecnici alle info su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LENS-INTER

Lens-Inter si giocherà sabato 23 luglio 2022 allo stadio 'Bollaert-Delelis' di Lens, in Francia. Calcio d'inizio previsto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE LENS-INTER IN TV

Sarà possibile guardare Lens-Inter su DAZN tramite l'app, disponibile su smart tv e utilizzabile anche su console di gioco PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

LENS-INTER IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale: dopo aver effettuato il login, si potrà avviare la visione dell'evento selezionandolo dal catalogo a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI LENS-INTER

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. All. Haise

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi