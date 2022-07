Inter-Monaco 2-2: Asllani crea e segna, Lukaku a secco

Il nuovo arrivato ha battuto il corner per accorciare le distanze e dunque segnato il goal del pari finale: Golovin e Ben Yedder inizialmente in rete.

Archiviato il facile successo contro il Lugano per 4-1, l'Inter di Inzaghi pareggia contro il Monaco. Nella seconda amichevole pre-stagionale - ad un mese dall'avvio della Serie A 2022/23 - i nerazzurri sono infatti stati fermati dai biancorossi per 2-2. Asllani in grande spolvero.

Inzaghi ha proposto nuovamente Lukaku e Lautaro Martinez in avanti, con D'Ambrosio in difesa e il nuovo arrivato Bellanova sulla fascia e Gosens sull'altro lato del campo. Il Monaco ha scelto Volland e Ben Yedder per affrontare i nerazzurri.

Parte male l'Inter, con il Monaco a mille all'ora: Henrique colpisce il palo dopo pochi minuti, mentre Ben Yedder è scatenato ed abile a trovare Golovin centralmente al minuto 8. Solo davanti ad Handanovic l'ala di Clement non ha avuto problemi a trovare il goal del vantaggio.

Il solo Lautaro pericoloso nell'Inter, mentre la difesa nerazzurra è apparsa in difficoltà in ogni sortita offensiva del Monaco, come in occasione del raddoppio di Ben Yedder alla mezzora: scavetto a superare Handanovic e meneghini sotto di due reti.

L'Inter si sveglia solamente a fine primo tempo, prima trovando il goal del 2-1 con il tap-in di Gagliardini dopo una respinta di Nubel, dunque con la traversa colpita da Lautaro Martinez prima del duplice fischio operato dall'arbitro.

Nuovamente in partita, l'Inter è tornata in campo nella ripresa con più decisione, trovando il pari con il nuovo arrivato Asllani: il sinistro di Lukaku è stato respinto da Nubel, che nulla ha però potuto sulla conclusione vincente dell'ex Empoli al minuto 60. Assoluto protagonista, visto il corner calciato per la rete di Gagliardini nella prima frazione.

IL TABELLINO

INTER-MONACO 2-2

MARCATORI: 8' Golovin (M), 30' Ben Yedder (M), 42' Gagliardini (I), 60' Asllani (I)

INTER (3-5-2): Handanovic (62' Onana); Darmian, D'Ambrosio (62' Bastoni), Dimarco (62' De Vrij); Bellanova (63' Dumfries), Gagliardini (65' Calhanoglu), Asllani (65' Barella), Mkhitaryan (62' Brozovic), Gosens (46' Lazaro); Lukaku (63' Dzeko), Lautaro (63' Correa). All. Inzaghi

MONACO (4-2-3-1): Nubel; Disasi, Maripán, Badiashile, Vanderson; Matazo, Fofana; Henrique, Volland, Golovin; Ben Yedder. All. Clement