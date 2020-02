Legrottaglie rivela: "Nel 2007 stavo per passare al Besiktas ma Dio bloccò tutto"

La carriera di Nicola Legrottaglie ha vissuto alti e bassi: i primi al in cui si rivelò come uno dei difensori emergenti migliori ad inizio anni 2000, i secondi relativi ad un periodo poco felice passato successivamente alla .

Proprio l'esperienza in bianconero fu caratterizzata da un episodio che lo stesso ex difensore ha ricordato nel corso di un'intervista rilasciata a 'Il Centro': nel 2007 fu praticamente ad un passo dal trasferimento ai turchi del , poi sfumato.

Secondo Legrottaglie, fu l'intervento divino ad evitare l'addio alla Juventus, permettendogli di conquistarsi un posto da titolare nella squadra allora allenata da Claudio Ranieri.

"Ho iniziato a pregare Dio chiedendogli di scegliere la strada migliore per me. Qualche giorno dopo mi chiama Alessio Secco, il ds dell’epoca, e mi dice 'Nicola, si è bloccato tutto'. Dio aveva lavorato per me, rimasi alla Juventus e mi ripresi il posto da titolare".