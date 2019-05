Leeds ko: i giocatori del Derby County si fanno beffe di Bielsa

Sconfitta doppiamente amara per Bielsa: dopo il ko del suo Leeds, è stato preso in giro dai giocatori del Derby County.

Solo fino a qualche settimana fa la promozione in Premier League sembrava realmente molto vicina, oggi il di Bielsa ha invece visto sfumare la possibilità di essere promosso nella massima serie inglese.

Dopo essersi imposti per 1-0 nella semifinale d’andata dei playoff di Championship, i Whites (che avevano chiuso al terzo posto la regular season) sono stati battuti per 4-2 in casa, ad Elland Road, nella semifinale di ritorno, dal e sono quindi sati costretti a dire addio alla possibilità di disputare la finalissima contro l’ .

Per Marcelo Bielsa, oltre il danno dell’eliminazione, anche la beffa delle prese in giro da parte degli avversari. Quello tra Leeds e Derby non era infatti un confronto qualunque, visto che mesi fa il tecnico dei ‘Rams’, Frank Lampard, aveva accusato il tecnico argentino di aver mandato un suo collaboratore a spiare un allenamento poco prima di un match tra le due squadre.

Bielsa, che aveva candidamente ammesso che la cosa era vera (“Ho usato questo tipo di tattica anche nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l' , non è illegale”), dopo il triplice fischio finale è diventato oggetto di scherno da parte di alcuni giocatori del Derby che, portandosi le mani agli occhi mimando il gesto del binocolo, gli hanno dato dello ‘spione’.

Una vicenda, quella che ha avuto per protagonisti Bielsa e Lampard, che nei mesi scorsi ha portato i tifosi del Leeds anche ad inventare un coro divenuto presto famosissimo in . Le note erano quelle di ‘Stop Crying Your Heart’ degli Oasis, che per l’occasione è diventata ‘Stop Crying Frank Lampard’.