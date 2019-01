Il Leeds batte il Derby County di Lampard, Bielsa: "Spia? E' vero, sono il responsabile"

Il Leeds di Bielsa ha battuto per 2-0 il Derby County di Lampard. L'argentino ammette: "E' colpa solo mia, ho detto io di spiare l'allenamento".

Non usa giri di parole Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds. L'ex Argentina si è assunto tutta la responsabilità per aver inviato un suo collaboratore a spiare l'allenamento del Derby County di Lampard in vista del match in programma stasera in Championship, conclusosi per 2-0 a favore della sua squadra.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sports poco prima del fischio d'inizio della partita. Sia legale o meno la cosa, Bielsa ammette di non aver agito per il meglio.

"E' vero che c'era qualcuno del Leeds, sono io il responsabile. Non mi interessa se è legale o illegale o se è giusto o sbagliato, mi basta sapere che per Lampard ed il Derby non è una cosa giusta da fare, non mi sono comportato bene". L'articolo prosegue qui sotto

Pur avendo in passato, quando allenava l'Albiceleste, spesso utilizzato questo 'metodo di lavoro'.