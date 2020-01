Lecce-Udinese a rischio? Allerta per il forte vento

Allerta della Protezione Civile per i venti di burrasca sul Salento: il match delle 18 tra Lecce e Udinese potrebbe essere a rischio.

Le difficili condizioni meteo in Puglia, potrebbero ripercuotersi anche sulla . In particolare su -, sfida della diciottesima giornata in programma alle 18.

Le forti raffiche di vento che interesseranno il Salento, rischiano di condizionare anche la sfida del 'Via del Mare': al momento l'ipotesi di un rinvio appare lontana, ma la situazione sarà monitorata col passare delle ore.

In tutta la Regione, infatti, fino a stasera è previsto un crollo termico con burrasche di Tramontana tanto da portare la Protezione Civile ad emanare allerta gialla: scenario, questo, che non garantisce lo svolgimento di Lecce-Udinese.