Lecce, epilogo amaro: ritorno in Serie B dopo un anno

Il tris del Genoa al Verona condanna il Lecce, sconfitto 4-3 dal Parma, al ritorno in Serie B dopo una sola stagione.

È il la terza e ultima squadra retrocessa nella 2019/20. Dopo e , anche i salentini si vedono condannati ad abbandonare il massimo campionato italiano. Decisiva la vittoria del Genoa contro il Verona e il ko di Saponara e compagni col Parma, che condanna la squadra di Liverani al ritorno in B.

Il punto di svantaggio a 90' dal termine dal quartultimo posto, occupato dal Grifone, imponeva di battere il e sperare che il non cogliesse l'intera posta in palio contro l'Hellas: così non è stato e il verdetto diventa aritmetico, Lecce in cadetteria.

I giallorossi erano stati promossi soltanto una stagione fa, grazie al secondo posto ottenuto nelle battute finali del campionato di B. 8 vittorie e 9 pareggi non sono però stati sufficienti per mantenersi in Serie A. Come non sono bastati i goal di Mancosu e Lapadula. Troppi 85 goal subiti, peggior difesa della A. L'anno prossimo sarà di nuovo Serie B.