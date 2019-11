Lecce-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Babacar e Defrel titolari

Nel Lecce ci sono Majer e Babacar, Lapadula in campo. Sassuolo con Traorè e Kyriakopoulos, fuori Peluso e Duncan.

Le formazioni ufficiali di - :

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Majer; Mancosu; Babacar, Lapadula

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga

Gara salvezza fondamentale per allontanarsi dalla zona calda: al Via della Mare, Lecce e Sassuolo a confronto in una giornata con diversi scontri diversi essenziali. I neroverdi hanno vinto solo una gara nelle ultime cinque, i padroni di casa sono reduci da tre pari consecutivi.

Il Lecce sceglie Babacar come punta al fianco di Lapadula, Mancosu alle loro spalle. A centrocampo ci sono Majer e Petriccione insieme a Tabanelli, mentre Calderoni e Meccariello sono i terzini. Davanti a Gabriel spazio per Lucioni e Rossettini.

Nel Sassuolo, senza Caputo, spazio per Defrel, Boga e Berardi in attacco. A centrocampo scelti Obiang, Traorè e Locatelli, con Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce di difesa. In porta c'è Consigli, davanti Marlon e Romagna. Fuori Duncan e Peluso.