Lecce-Genoa, le formazioni ufficiali: Pinamonti dal 1'

Pinamonti vince il ballottaggio con Favilli nel Genoa, Pandev e Agudelo a supporto. Lecce con La Mantia e Babacar in attacco.

Le formazioni ufficiali di - :

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; La Mantia, Babacar

GENOA (3-4-3): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Sturaro, Pajac; Pandev, Pinamonti, Agudelo

Liverani senza lo squalificato Lapadula per il quale non è stato accolto il ricorso: spazio a La Mantia in coppia con Babacar, Shakhov sulla trequarti. Majer, Tachtsidis e Petriccione compongono la mediana, Lucioni guida il reparto difensivo.

Thiago Motta sceglie Pinamonti al centro dell'attacco: vinto il ballottaggio con Favilli. Pandev e Agudelo a supporto in posizione più esterna. Ghiglione e Pajac esterni, Sturaro e Schöne formano la diga di centrocampo. Criscito nei tre di difesa.