Il Lecce riparte da D’Aversa: c’è l’annuncio ufficiale del club salentino

Il Lecce ha ufficializzato l’accordo con il tecnico che raccoglierà l’eredita di Baroni: accordo per un anno con opzione per quello successivo.

La ricerca del Lecce si è ufficialmente conclusa: è Roberto D’Aversa il nuovo allenatore della compagine salentina.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club pugliese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1^ squadra è stata affidata a mister Roberto D'Aversa.

Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza.

Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister D’Aversa l’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli”.

Per Roberto D’Aversa, 48 anni ad agosto, si tratta di un ritorno in panchina ad oltre un anno di distanza dalla sua avventura alla Sampdoria. Esonerato dal club blucerchiato il 17 gennaio 2022, la scorsa stagione non ha trovato una squadra dalla quale ripartire.

Per lui sarà la terza esperienza diversa in Serie A dopo quelle con il Parma (squadra che ha condotto dalla Lega Pro fino ad un undicesimo posto in massima serie prima della separazione del maggio del 2021) e la Sampdoria appunto.

In precedenza ha guidato in Serie B la Virtus Lanciano, squadra con la quale aveva vissuto, tra il 2010 ed il 2013, la sua ultima avventura da calciatore.