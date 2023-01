Le reazioni del mondo bianconero: "Quando sei della Juve lo sei per sempre"

Da Bonucci a Danilo, passando per Locatelli e Fagioli, tanti i messaggi di sostegno. E anche Chiellini, dagli USA, esprime vicinanza alla Juve.

Venerdì 20 gennaio 2022. Un giorno difficile da dimenticare, una serata difficile da dimenticare. La Juventus è stata punita per il caso plusvalenze e ha perso 15 punti in classifica, diventando l'unica società italiana sanzionata dalla Corte Federale d'Appello. E ora il mondo bianconero, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, prova a far quadrato.

Lo fa attraverso i social network, intanto, unico strumento possibile per esprimere dissenso o vicinanza. Lo fanno tanti calciatori della rosa, più che mai intenti, nel momento più duro da 17 anni a questa parte, a compattarsi in un blocco unico in vista del resto della stagione.

" Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada", ha scritto Leonardo Bonucci sui propri account social.

Dagli Stati Uniti, in attesa di cominciare una nuova stagione con i Los Angeles FC, anche Giorgio Chiellini ha voluto far sentire la propria voce citando uno storico aforisma:

"Quando sei della Juve lo sei per sempre".

"Più forti e pronti che mai", ha scritto Nicolò Fagioli su Instagram. Fabio Miretti ha invece postato l'immagine di un'esultanza collettiva della squadra, così come Danilo e Matias Soulé. Manuel Locatelli si è limitato a un post muto con il logo della Juventus. E così via.

E la Juve? Ha cambiato la propria foto di copertina, scegliendo un'immagine dei giocatori abbracciati in cerchio prima dell'inizio di una partita. Perché proprio questo, unione, servirà ora alla squadra di Massimiliano Allegri per risalire la china di una penalizzazione pesantissima.