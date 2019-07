Lazzari alla Lazio, è ufficiale: Murgia più conguaglio alla SPAL

Manuel Lazzari è stato ceduto ufficialmente alla Lazio a titolo definitivo, i biancocelesti girano Murgia più un conguaglio alla SPAL.

Dopo aver superato le visite mediche, sostenute giovedì alla clinica Paideia, Manuel Lazzari è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della .

L'esterno classe 1993, fresco di debutto in Nazionale maggiore, lascia così la dove era arrivato nella stagione 2013/14 quando la squadra militava addirittura in Seconda Divisione.

Lazzari, come ricorda la società in una nota, è stato uno dei grandi protagonisti nella cavalcata che ha portato la SPAL fino al ritorno in dopo 50 anni.

"Con 207 apparizioni, è attualmente all’ottavo posto nella classifica di tutti i tempi dei giocatori con più presenze in maglia spallina. S.P.A.L. ringrazia Lazzari, esempio di umanità e professionalità, tra i grandi protagonisti della scalata biancazzurra fino alla serie A, e delle ultime due stagioni concluse con la permanenza del club nel massimo campionato italiano".

Nell'ambito della stessa operazione la Lazio ha girato alla SPAL il cartellino di Alessandro Murgia, che ha già giocato a Ferrara in prestito da gennaio a giugno del 2019. Inoltre la SPAL dovrebbe incassare anche un conguaglio di circa 9 milioni di euro.