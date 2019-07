Calciomercato Lazio, Lazzari alle visite mediche: a breve la firma

Manuel Lazzari sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio: il laterale sta svolgendo le visite mediche, a breve l'ufficialità.

Tutto definito tra e per il trasferimento di Manuel Lazzari in maglia biancoceleste: dopo l'ultima ottima stagione giocata a Ferrara l'esterno italiano classe '93 è il nuovo rinforzo per la squadra di Simone Inzaghi.

Il giocatore è arrivato questa mattina nella clinica Padeia per sostenere le visite mediche di rito: successivamente arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità dell'operazione, che dovrebbe portare circa 9 milioni di euro nelle casse della SPAL più il cartellino di Murgia.

34 presenze e otto assist nell'ultima annata per Lazzari, tra i principali protagonisti della salvezza conquistata dalla SPAL: ora il grande salto in una big del nostro campionato. Definito ogni dettaglio dell'affare, a breve la fumata bianca.