La Lazio pensa a Zaha: può arrivare a zero

Il classe 92 è sulla lista degli obiettivi dei biancocelesti: l'ivoriano si è liberato dal Crystal Palace e può valutare un trasferimento in Italia.

Un'idea di mercato intrigante, che potrebbe diventare più concreta col passare del tempo: la Lazio starebbe pensando a Wilfried Zaha per le sue corsie esterne.

L'attaccante ivoriano, uno dei migliori tra i prospetti svincolati di questa estate, si è appena liberato dal Crystal Palace e sta cercando una squadra.

Non mancano le offerte per lui, in particolare dall'Arabia Saudita, ma il 32enne vorrebbe continuare a giocare in Europa, magari assaggiando anche la Champions, vista solo da lontano nella stagione 2013-2014, quando era nella rosa del Manchester United, ma non è mai sceso in campo.

In questo senso la Lazio potrebbe fornirgli le garanzie e il minutaggio giusto.

La squadra di Lotito ci sta pensando: ancora nulla di fatto, ma i prossimi giorni potrebbero vedere accelerate in questo senso.