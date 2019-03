Lazio-Roma: diretta streaming gratis

Guarda il derby capitolino Lazio-Roma in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

La Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Eusebio Di Francesco si affrontano nel derby capitolino, piatto forte del sabato della 26ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre puntano sull'ultima parte di stagione per provare a non lasciarsi fuggire un piazzamento fra le prime 4 che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Segui live e in esclusiva il derby capitolino Lazio-Roma su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis

I giallorossi occupano il 5° posto in classifica con 44 punti e un cammino di 12 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, i biancocelesti sono sesti assieme a Torino e Atalanta a quota 38, ottenuti con 11 vittorie, 5 pareggi e 8 ko. Ciro Immobile, autore di 11 reti in 23 partite giocate, da una parte, e 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy, a segno 7 volte in 17 presenze, dall'altra, sono i migliori marcatori delle due formazioni.

LAZIO-ROMA DIRETTA STREAMING

La piattaforma di sport in streaming DAZN si è assicurata i diritti di 114 partite di Serie A in 3 anni, 3 gare per turno, e per la 26ª giornata trasmetterà in esclusiva in diretta streaming anche il derby capitolino Lazio-Roma, in programma sabato sera alle 20.30.

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming Lazio-Roma e tutti gli eventi trasmessi da DAZN. Terminata la prima mensilità, gli utenti pagheranno 9.99 euro mensili per restare abbonati e potranno decidere di disdire il loro abbonamento quando lo vorranno senza costi aggiuntivi.

LAZIO-ROMA DATA E ORARIO

Lazio-Roma è in programma la sera di sabato 2 marzo 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 20.30.