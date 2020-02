Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Caicedo e Vecino titolari, fuori Eriksen

Nella Lazio ci sono Jony e Marusic dal 1', panchina per Correa. Spazio per Candreva, Godin e Vecino nell'Inter, Moses e Bastoni fuori.

Le formazioni ufficiali di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic , Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro

Altre squadre

Dopo la vittoria della , sta a Lazio e Inter rispondere. Big match assoluto all'Olimpico, una sfida a dir poco fondamentale in chiave Scudetto: i nerazzurri vogliono agganciare nuovamente i bianconeri, i biancocelesti superare i rivali meneghini per issarsi al secondo posto.

Nella Lazio c'è Caicedo e non Correa al fianco di Immobile, con Jony e Marusic come esterni. Lulic k.o. In mezzo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto come di consueto, mentre davanti a Strakosha il trio di difensori sarà composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

Conte ripropone Lautaro Martinez titolare al fianco di Lukaku dopo la squalifica, mentre sulle fasce giocheranno Young e Candreva. Interni Barella, Brozovic e Vecino, fuori Eriksen. In panchina anche Bastoni, dal 1' davanti a Padelli ci saranno Godin, Skriniar e De Vrij.