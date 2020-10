Lazio-Inter, le formazioni ufficiali: Perisic e Correa titolari

Le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: Conte sceglie ancora Perisic sulla sinistra e non Young, Brozovic in panchina. Lazio con Correa e Marusic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-INTER

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

e si sfidano per uno dei big match della terza giornata di (l'altro doveva essere quello tra e ). La squadra di Simone Inzaghi ormai è collaudata nei suoi uomini e nel suo modulo e non cambia nulla, qualche novità per Conte.

Correa è recuperato e farà ancora la spalla di Immobile. Sulla sinistra a tutto campo c'è ancora Marusic, con Lazzari dalla parte opposta. In difesa non si discutono Patric, Acerbi e Radu.

Conte mette in panchina Young a favore di Perisic, che giocherà sulla sinistra. Lautaro torna a fare coppia con Lukaku, con Sanchez che si accomoda in panchina, al pari di Brozovic: a centrocampo ci sono infatti Vidal, Gagliardini e Barella. In difesa non c'è Kolarov ma Bastoni.