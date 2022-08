Lazio-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter, a punteggio pieno, fa visita alla Lazio nel 3° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

LAZIO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Inter

Lazio-Inter Data: 26 agosto 2022

26 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo i primi 180 minuti della nuova Serie A, sono tre le squadre a guardare tutte le altre dall'alto verso il basso: assieme al Napoli e alla Roma c'è anche l'Inter, a punteggio pieno con sei punti totalizzati.

Ne ha due in meno la Lazio, frenata in trasferta dal Torino sullo 0-0 dopo l'esordio con tanto di successo di misura (e in rimonta) sul Bologna all'Olimpico.

Due su due invece per i nerazzurri: ben più convincente del 2-1 al Lecce il 3-0 rifilato allo Spezia a San Siro, che ha rimesso in mostra l'alchimia tra Lukaku e Lautaro, quest'ultimo autore del goal che ha sbloccato il punteggio.

Un anno fa, all'Olimpico, finì tra le polemiche per la rete laziale del momentaneo 2-1 ad opera di Felipe Anderson, siglata con Dimarco a terra a inizio azione. Alla fine Milinkovic-Savic mise il punto esclamativo con un colpo di testa che valse il definitivo 3-1 in favore dei biancocelesti.

L'Inter non batte la Lazio nel suo stadio dal 29 ottobre 2018, giorno dello 0-3 con cui i nerazzurri annichilirono i loro avversari: di Icardi (doppietta) e Brozovic le reti della squadra all'epoca allenata da Luciano Spalletti.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su Lazio-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-INTER

Lazio-Inter, gara valida per la terza giornata di Serie A, si disputerà venerdì 26 agosto 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-INTER IN TV

Sarà DAZN a trasmettere Lazio-Inter tramite l'applicazione scaricabile su smart tv e su console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà effettuata da Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

LAZIO-INTER IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su dispositivi portatili come tablet e smartphone, mentre da browser basterà collegarsi al sito e accedere inserendo le credenziali fornite durante la registrazione: dal catalogo dovrete poi selezionare l'evento desiderato per avviarne la diretta.

Goal vi consentirà di seguire le azioni salienti di Lazio-Inter attraverso la dettagliata diretta testuale presente sul sito: per non perdervi nulla del match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-INTER

Basic potrebbe tornare tra i titolari a scapito di Vecino, schierato dall'inizio a Torino: Luis Alberto verso un'altra panchina. Dubbio tra i pali con Provedel leggermente favorito su Maximiano, al rientro dalla squalifica. Pedro insidia Zaccagni nel tridente offensivo. Vecino in campo contro il suo passato.

Inzaghi potrebbe confermare l'undici che ha battuto lo Spezia ad esclusione di Dimarco: a sinistra è ballottaggio a tre con Darmian e Gosens. Davanti spazio ovviamente alla 'LuLa'.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milikovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi