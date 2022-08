Torino-Lazio 0-0: reti inviolate e poche occasioni da entrambe le parti

Pomeriggio senza goal per granata e biancocelesti. Gara equilibrata con qualche chanche maggiore per la squadra di Sarri. Immobile poco ispirato.

Trionfa l'equilibrio. Finisce con zero goal e un punto a testa l'incontro tra Torino e Lazio che apre la seconda giornata di Serie A.

All'Olimpico Grande Torino le occasioni da rete sono ben poche, specialmente nel primo tempo, dove l'unico tiro in porta se lo prende la Lazio: grande chance al 25esimo per Marusic, che a tu per tu con Milinkovic-Savic si lascia neutralizzare in due tempi dall'estremo difensore granata.

Nella ripresa l'occasione migliore se la prende sempre la Lazio, stavolta con Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste si libera bene e scarica verso la porta, ma il suo tiro viene deviato da Djidji in corner con un intervento provvidenziale.

Il Torino si copre bene e limita la pericolosità offensiva avversaria, anche se il reparto d'attacco biancoceleste sembra tutt'altro che ispirato. Dopo 3' di recupero, per Piccinini va bene così e manda le squadre negli spogliatoi.

LA FOTO

Getty

IL TWEET

TORINO-LAZIO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

TORINO-LAZIO 0-0

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' Lazaro 6), Linetty 5.5 (72' Lukic 6), Ricci 6, Ola Aina 6; Vlasic 6, Radonjic 6 (82' Seck sv); Sanabria 6 (72' Pellegri 6). All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6.5, Romagnoli 6, Marusic 6; Milikovic-Savic 5.5 (83' Luis Alberto sv), Cataldi 5 (62' Marcos Antonio 5.5), Vecino 5.5 (62' Basic 6); Felipe Anderson 5.5 (71' Pedro 5.5), Immobile 6, Zaccagni 5.5 (83' Cancellieri sv). All. Sarri

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Cataldi (L), Marcos Antonio (L), Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: -