Lazio, riecco Immobile: si allena in gruppo e segna, a Monza ci sarà

L'attaccante di Sarri sarà di nuovo convocato dopo la sosta: corsa e goal in allenamento, la lesione al bicipite femorale è ormai alle spalle.

Quando la Serie A ripartirà dopo la sosta lo farà anche con Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, zero minuti nelle ultime due gare contro Bologna e Roma oltre che nel doppio impegno europeo con l'Az Alkmaar, tornerà a disposizione di Maurizio Sarri dal prossimo match contro il Monza.

Sono più che positive infatti le notizie che arrivano da Formello dopo l'ultimo allenamento pomeridiano.

"Al termine di un'iniziale fase di attivazione muscolare - si legge sul report ufficiale della Lazio - i biancocelesti hanno svolto una serie di circuiti tecnici prima di un'ampia partitella a campo ridotto nel corso della quale è andato a segno, a più riprese, Ciro Immobile.

L'attaccante si è allenato dunque con il gruppo squadra svolendo l'intera seduta con i compagni, dalla parte atletica fino alla partitella finale in cui è stato tra l'altro protagonista. Nessun dubbio dunque sul rientro tra i convocati di Sarri per la trasferta di Monza. Con tutta la settimana ancora a disposizione, anzi, è probabile che Immobile riesca anche a tornare in campo direttamente dal primo minuto.