Lazio-Entella: dove vederla in tv e streaming

La Lazio di Simone Inzaghi affronta l'Entella di Boscaglia in amichevole nel ritiro ad Auronzo di Cadore: tutte le informazioni sulla partita.

Nuova amichevole per ladi Simone Inzaghi, impegnata nel ritiro pre-stagionale ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti scenderanno in campo allo Stadio Rodolfo Zandegiacomo contro laalle ore 17.00.

Per la Lazio si tratta della quarta amichevole in dieci giorni dopo aver affrontato nell'ordine l'Auronzo, la Top 11 Cadore e la Triestina. Tutte gare vinte dai biancocelesti, i quali sono riusciti a realizzare un totale di 35 reti, subendone invece solamente 2.

Ottenuta la promozione in Serie B nel corso dell'ultima stagione, per l'Entella di Boscaglia sarà invece un match molto interessante per iniziare a preparare al meglio l'avventura nella nuova categoria. Affrontare una squadra di permetterà infatti alla rosa ligure di accumulare esperienza.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Lazio-Entella: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

LAZIO-ENTELLA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Lazio-Entella DATA 24 luglio 2019, ore 17.00 DOVE Stadio Rodolfo Zandegiacomo, Auronzo di Cadore ARBITRO - TV Lazio Style Channel STREAMING -

ORARIO LAZIO-ENTELLA

L'Amichevole Lazio-Entella in scena allo Stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore avrà il suo calcio d'inizio alle ore 17.00. Per i ragazzi di Inzaghi si tratta della quarta prova in dieci giorni durante questo ritiro estivo.

La gara Lazio-Entella sarà trasmessa in diretta su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. Per poter vedere questa amichevole sul canale tematico dei biancocelesti sarà necessario sottoscrivere un abbonamento settimanale al prezzo di 4 euro. L'abbonamento potrà poi essere disattivato al termine della settimana, tramite l'Area Fai da Te di Sky o attraverso il sito web di Sky.

Non è prevista una diretta per la gara Lazio-Entella. Chi vorrà seguire l'incontro dovrà farlo attraverso Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Contini; Sernicola, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; G. De Luca, Mancosu, Morra.