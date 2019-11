Lazio-Celtic, le formazioni ufficiali: Caicedo e Jony titolari

La Lazio sceglie Vavro in difesa e Parolo a centrocampo, confermato Immobile. Nel Celtis spazio per Edouard come punta.

Le formazioni ufficiali di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Taylor; Brown, Hayes; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard

Vola in campionato, tentenna in . Nel quarto turno, la Lazio non può sbagliare: all'Olimpico arriva il Celtic dopo la sconfitta della gara d'andata, che ha lasciato i biancocelesti delusi a quota tre, terza dietro Cluj (quattro punti) e lo stesso team scozzese (capolista a sette).

Inzaghi opta per un po' di turnover in vista del campionato, con Vavro al centro della difesa, Parolo e Jony a centrocampo e Caicedo in attacco. Conferma invece per Immobile, autore di una straordinaria stagione fin qui. Strakosha tra i pali, con Acerbi e Luiz Felipe titolari, mentre in mezzo ci saranno Milinkovic-Savic e Lucas-Leiva. Fasce presidiate da Jony e Lazzari.

Celtic con Edouard prima punta, supportato da Forrest, Christie e Elyounoussi. A centrocampo c' Hayes insieme a Brown, mentre davanti a Forster spazio per Elhamed, Jullien, Ajer e Taylor.